Tchad : un Cadre d'action pour le développement de la Nya lancé à Bébédjia

Le 21 septembre 2023, à Bébédjia, a marqué le lancement de l'association intitulée "Cadre d'Action pour le Développement de la Nya". Cette initiative s'inscrit dans le cadre du tournoi Guelbe, dont l'objectif principal est de sensibiliser les jeunes de la Nya aux problèmes tels que l'alcoolisme et le vol de câbles électriques dans les sites pétroliers de Miandoum et Kome.



Le lancement de cette association a été annoncé lors d'une conférence de presse devant les médias locaux, présidée par Djeguelbe Francklin, le président de ladite association. Il était accompagné des membres de l'association et des chefs de canton, notamment le chef de canton de Miandoum et de Bébédjia.



Entouré de ses proches collaborateurs et des chefs traditionnels, le président du CADEN s'est adressé à son auditoire de manière claire et concise. Il a exposé les démarches déjà entreprises et les objectifs profondément significatifs de l'association en matière de développement. Selon lui, la force d'une communauté réside dans ses membres, et en exploitant cette force, il est possible de réaliser des choses extraordinaires pour le bien-être de la population de la Nya.



Le président de l'association a mis en avant un élément clé de la vision du CADEN, à savoir la valorisation de chaque individu du département de la Nya afin qu'il se sente soutenu et respecté. Il a également souligné l'importance de l'inclusion et de la diversité, en encourageant activement chaque membre de la communauté à s'engager et à contribuer à la création d'un environnement sain.



Après les interventions approfondies des chefs de canton, le président Djeguelbe Francklin a présenté le programme des activités, qui comprend quatre jours de matchs de brassage entre les équipes de Bébédjia, Mbikou, Kome, Miandoum et Bemboura. Le tournoi culminera avec la finale qui se tiendra le dimanche 24 septembre 2023.



Pour marquer cette journée, un match d'ouverture de football opposant les équipes de Miandoum et de Bébédjia a été organisé au terrain du lycée général le jeudi 21 septembre 2023.



Reouhoudou Innocent