Tchad : un « Café Partenariat » pour lancer la 2ème édition du Forum YouthConnekt Sahel

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, par la voix de sa secrétaire générale, a officiellement convié, ce mercredi 17 septembre, les représentants des médias et des partenaires à un « Café Partenariat », en prélude à la deuxième édition du Forum YouthConnekt Sahel.



Placé sous le très haut patronage du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État, le Forum YouthConnekt Sahel 2025 se déroulera du 13 au 15 octobre à N'Djamena. Cet événement régional majeur vise à rassembler jeunes, décideurs, partenaires techniques et financiers, et acteurs de la société civile autour des enjeux de développement, d’innovation et de cohésion sociale au Sahel.



L’objectif de ce café partenariat était de présenter en amont les grandes orientations, les objectifs et les activités phares de cette édition. Les organisateurs entendent ainsi associer pleinement les médias et partenaires institutionnels pour garantir une couverture médiatique optimale et une large diffusion des messages du forum.



Alhafiz Hassan Ahamat, coordonnateur de YouthConnekt Tchad, indique que le forum que prépare son institution est une réponse collective aux défis que traverse l'espace sahélien : insécurité, précarité, changement climatique, exclusion sociale. Mais il est surtout une affirmation de confiance en la jeunesse, en sa capacité à innover, à réussir, à construire.



La secrétaire générale du ministère de la Jeunesse et des Sports, Sola Ndilnodji, a affirmé dans son discours que ce forum ne sera pas un simple événement ; il s'agira d'un rendez-vous régional majeur, un espace d'expression, de partage et de co-construction réunissant des jeunes leaders, des innovateurs, des décideurs politiques et des partenaires techniques et financiers, autour des défis et opportunités qui façonnent notre région.