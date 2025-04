Tchad : un Comité provisoire chargé de la gestion du Stade de Mandjafa mis en place

Il est mis en place un Comité provisoire chargé de la gestion du Stade de Mandjafa. Le Comité a pour principale mission la gestion administrative du stade.



A ce titre, il est chargé de : Recevoir et traiter les demandes d'utilisation du stade ;

- Planifier les programmes d'activités des usagers ;

- Assurer le marketing et l'attractivité ;

- Veiller aux règles d'hygiène et d'assainissement ;

- Superviser les travaux de maintenance et de l'entretien des équipements et des matériels ;

- Veiller et faire appliquer les mesures de prévention et de sécurité des usagers et des installations.



Le Comité est composé de :

- président : Ahmat Abdoulaye Malick ;

-secrétaire Général : Tchari Mahamat Adoum.



Membres:

- Begoto Barthelemy

- Guingar Eric

-Hassane Youssouf Mando

- Oumar Doure - Nassingar Koulembaye.



Les membres du comité, agents du ministère de la Jeunesse et des Sports, sont des référents des différentes disciplines praticables au sein dudit stade. Les fonctions de membre du comité ne sont pas rémunérées.



Le comité est tenu de déposer à chaque fin du mois un rapport au ministère de la Jeunesse et des Sports.