Tchad : un Prix d’Excellence National de la Jeunesse institué par décret présidentiel

Le prix concerne les récipiendaires qui ont réalisé une créativité exceptionnelle dans les domaines de :



● Bac scientifique avec une forte moyenne ;

● Recherche scientifique à impact social indéniable ;

● Arts et cultures;

● Jeunesse et Sports ;

● Numérique;

● Intelligence artificielle.



Le prix est décerné par le Président de la République.



Un arrêté déterminera les modalités de fonctionnement et d'attribution du prix d'Excellence National de la Jeunesse.