Tchad : un agenda "très chargé" pour Déby au Nord

Annoncé à plusieurs reprises au Nord, le chef de l'Etat Idriss Déby est finalement arrivé dimanche matin à Faya, chef-lieu de la province du Borkou, où il a été accueilli par le gouverneur, le général de division Ali Maïdé Kebir.Il est accompagné dans son déplacement de responsables sécuritaires.Au programme de sa visite, des rencontres avec les différentes couches sociales de la population pour échanger et faire passer le message de paix, la concorde, la sécurité, le vivre ensemble et le développement du Tchad.Le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, était également présent à l'aéroport de Faya pour accueillir le chef de l'Etat. Il a effectué cette semaine une mission auprès des troupes déployées à Tanoua près de la frontière libyenne et à Wour, dans la province du Tibesti."L’agenda du chef de l’Etat est très chargé et plusieurs rencontres sont prévues pour toucher du doigt certains sujets qui monopolisent toutes les attentions", indique la Présidence.Cette visite intervient au lendemain d'une tournée provinciale qui l'a conduit à Bongor, Laï et Moundou. Elle a lieu 11 jours après l' attaque par le CCMSR d'un poste de commandement à Kouri Bougoudi -dans la province du Tibesti- qui a couté la vie à trois soldats et fait plusieurs blessés.