Tchad : un arrêté du Premier ministre fixe le moratoire des transferts des agents de l’Education nationale

Sur proposition du ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, il est fixé un moratoire de deux ans de suspension de réception de dossiers de toutes demandes de transfert des agents du ministère de l'Education nationale et de la promotion civique ? dans d’autres départements ministériels.



Selon l’article 2 de l’arrêté signé le 9 septembre 2024 par le Premier ministre, ce moratoire permet au ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique de : mettre en œuvre les actes de réglementation des études supérieures élaborés par les techniciens du ministère de l'Education nationale et de la promotion civique issus de l'opération de géolocalisation ; définir clairement les modalités de transfert des agents du ministère de l'Education nationale dans d'autres départements ministériels ; impliquer les autres départements dans la gestion des enseignants ; maîtriser les flux des enseignants.



Par ailleurs, le présent moratoire astreint tous les autres ministères à s'abstenir d'envoyer les demandes de transfert des agents du Ministère en charge de l'Education nationale dans leurs départements.