Tchad : "un artiste n'a pas une identité nationale, un artiste c'est un ambassadeur"

Le label El-Tchado et la jeune chanteuse rappeuse Wawy B Trone ont organisé une conférence de presse le 1er mai à N'Djamena pour annoncer que la maison de production et de vêtements du label El-Tchado se concentre sur la rentabilisation de son métier grâce au "business to business".



Abdelkadre Ngaba, représentant du label El-Tchado, a expliqué que l'objectif principal de son institution est de vendre les produits musicaux tchadiens à l'étranger en utilisant une approche de business to business. Il a également demandé aux artistes de définir clairement leur position artistique, car selon lui, cette position est très importante pour leur carrière artistique.



Ensuite, Abdelkadre Ngaba a ajouté que "un artiste n'a pas d'identité nationale, un artiste est un ambassadeur partout où il passe".