Tchad : un banquet pour terminer la SENAFET au secrétariat d'État à l'économie

Les femmes du secrétariat d'État à la prospective économique et des partenariats internationaux ont clôturé la semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) par un festin le 8 mars à l'espace Talino Manu. Un festin qui clôture une semaine de conférences, de participation de femmes du ministère à la foire de Sarh, de défilé à la place de la nation. Le banquet a permis surtout à la secrétaire d'État Madeleine Alingué de rappeler à ses collaboratrices leur " capacité à emmener le Tchad là où il veut être", c'est-à-dire une stabilité, un développé. Pour y arriver, la directrice de la population et du développement humain, Suzanne Neloumngaye plaide pour une hausse du budget et une intensification des activités de la SENAFET. Mbaïoundakom Laoubara, cadre du ministère souhaite inscrire le sport à la prochaine édition pour accroître la productivité du personnel.



A deviner, la SENAFET au secrétariat d'État à la prospective économique sera belle surtout que Madeleine Alingué plaidera pour l'augmentation du budget à elle alloué.