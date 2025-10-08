Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un blanchisseur condamné à cinq ans de prison ferme pour vol


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 9 Octobre 2025



Tchad : un blanchisseur condamné à cinq ans de prison ferme pour vol
Un blanchisseur a été condamné à cinq ans de prison ferme par le tribunal de grande instance de N'Djamena.

Il était accusé d'avoir volé la somme de 150 000 FCFA. Lors de son procès, le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué aux juges avoir découvert l'argent dans une poche d'un vêtement qu'il était chargé de laver, et avoir utilisé une partie de la somme.

Par la suite, le propriétaire du vêtement s'est présenté pour réclamer son argent. Le blanchisseur lui a alors avoué avoir trouvé l'argent, mais avoir omis de le déclarer à son patron, invoquant sa situation personnelle. Il a proposé de rembourser la somme, acceptant que le montant soit retenu sur son salaire. Un accord semblait avoir été trouvé entre les deux hommes.

Cependant, le plaignant a finalement porté plainte, exigeant que « la justice fasse son travail ». Malgré les aveux et les circonstances exposées, les juges ont retenu la qualification de vol aggravé et ont prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme. Le prévenu, qui a assuré sa propre défense, a plaidé pour l'indulgence de la Cour.

Tout en reconnaissant sa faute, il a demandé que le caractère « aggravé » soit reconsidéré et a imploré une réduction de sa peine. Il a invoqué son état de santé fragile, évoquant une opération de l'estomac, ainsi que la situation précaire de sa femme et de son enfant, qui se retrouvent sans soutien. Après plaidoirie, les juges se sont retirés pour délibérer.


