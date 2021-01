Tchad : un "bond" dans l'activité économique attendu en 2021

Des députés ont exprimé mercredi leur préoccupation sur la relance de l'économie après la Covid-19, lors de l'adoption de la Loi des finances 2021, en s'interrogeant notamment sur les dispositifs prévus. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a fait part de son optimiste. Il a prédit un "bond dans l'activité parce qu'il y aura plus de mobilité, d'activité que maintenant". Le chef de l'État s'est également montré optimiste dans son message de voeux du nouvel an "La Covid-19 a fait qu'il y a plus d'épargne dans les banques. C'est à l'échelle mondiale, y compris chez nous. Aussi, on a pris des mesures qui sont importantes : la masse salariale a augmenté. On est passé de 360 milliards en début 2019 à 425 milliards Fcfa", a expliqué le ministre des Finances et du Budget.Selon lui, l'activité "reprend un peu à gauche à droite (Coton Tchad, CST, etc)" et des petites industries s'installent."Le secteur des télécoms marche plutôt bien. L'État a mis beaucoup de moyens dans l'agriculture",souligne le ministre.Cet optimisme est notamment conditionné par la capacité à mobiliser les ressources prévues dans le budget. La Loi de finances pour 2021 prévoit 1.098 milliards de FCFA des recettes (hors dons), contre 1136 milliards de FCFA en 2020, soit une baisse de 3%. Les dépenses totales (hors amortissement de la dette) dans le projet de loi de finances 2021, sont estimées à 1247,153 milliards de FCFA en 2021 contre 1196 milliards de FCFA en 2020, soit une augmentation de 4%.