Tchad : un bouvier poignarde à mort un paysan pour une canne à sucre au Mandoul

À Paris Doumngaou 1, dans la province du Mandoul, un bouvier a tué un paysan âgé de 40 ans suite à une dispute liée au vol d'une canne à sucre. Le drame s'est produit samedi 25 septembre 2021.



Deux bouviers ont conduit le troupeau d'un éleveur au pâturage. L'un surveillait le bétail et l'autre est parti voler des cannes à sucre dans le champ d'un paysan. Surpris en flagrant délit et poursuivi, le bouvier est venu alerter son accompagnateur. Celui-ci a dégainé son couteau et l'a enfoncé en pleine poitrine du paysan.



Avant de succomber à ses blessures, le paysan a blessé le bouvier à la tête avec un gourdin.