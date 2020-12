Tchad : un centre de santé créé par une association à Abéché

Un centre de santé associatif AL-INSAF vient de voir le jour ce vendredi au quartier Kamina Hayal Matar dans le 1er arrondissement de la ville d'abéché. C'est l'œuvre de l'association Action Pour le Bien Être de la Femme et de l'Enfant (ABEFE).



Le président de l'ABEFE, Radouane Hissein Mouckhtar, explique que l'accessibilité aux soins de santé primaire est une priorité du gouvernement à travers sa politique sanitaire. Le centre de santé permettra de réduire la distance pour la population et contribuera à l'amélioration de la santé de cette dernière.



Radouane Hissein Mouckhtar s'est dit convaincu que le centre de santé AL-INSAF relèvera les défis car sa position géographique, la densité de la population et l'engagement de la communauté lui offrira toutes les possibilités en matière de fréquentation.



Pour sa part, Abdoulaye Moustapha Fadoul, représentant le délégué sanitaire du Ouaddaï, a dit que la santé de la communauté doit être au premier plan de toute chose.



Le district sanitaire d'Abéché est le plus grand district de la province du Ouaddai. Il compte une population de plus de 400.000 âmes et 33 centres de santé fonctionnels. Ce district à lui seul à besoin de plus de 40 centres de santé, selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



"La ville d'Abéché à elle seule, a besoin de 15 centres de santé et nous sommes avec le 9ème centre urbain au lieu de 15 centres de santé", a affirmé Abdoulaye Moustapha Fadoul.



Selon lui, l'ouverture de ce centre de santé va améliorer les indicateurs du district et raccourcira le chemin à la population de la zone.



Présidant la cérémonie d'inauguration officielle, la secrétaire générale du département de Ouara, Meram Adiker, représentant le préfet dudit département, a affirmé que l'ouverture de ce centre de santé entre dans le cadre de rapprochement de structures sanitaires aux patients et donc l'amélioration de l'accès aux soins de santé.



La création, l'équipement et l'ouverture de ce centre de santé sont réalisés sur fonds propres de l'ABEFE.



Le centre de santé associatif AL-INSAF est créé par arrêté ministériel n°254 du 20 mai 2020.