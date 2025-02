Tchad : un château d'eau de 20 mètres cubes offert à la population de Bébédjia

Ce don en château d'eau potable de 20 mètres cubes offert à la population de la commune de Bébédjia, et implanté dans le quartier de Bemadjira, est l'œuvre de l'ONG Direct-Aid, basée à Mbikou.



Très réconforté par ce geste qui n'est pas d'ailleurs le dernier, le maire de la ville de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian a remercié le donateur, surtout le directeur du centre koweïtien de Mbikou, Nadji Lanaya, tout en se rappelant les dons précédents offerts par ce dernier, en faveur des personnes vulnérables de la commune de Bébédjia.



Abordant dans le même sillage, le chef de canton de Bébédjia, Mara Emmanuel, s'est attaché sur l'appropriation avant d'inviter le comité de gérer de façon à générer d'autres points d'eau, à partir de ce château.



Il y a eu d’autres conseils, dont celui du préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh, qui demande au comité de gestion de ce château d'eau de bien sécuriser les panneaux solaires, avec une énergie qui alimente ce joyau structural et joue un rôle très important au pompage d’eau.



Par la même occasion, il en appelle à la vigilance. Il faut rappeler que le comité de gestion de ce château d'eau est composé de 11 membres, et dirigé par Ndolengar Yves.