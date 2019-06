Tchad : un chef de canton et un sous-préfet démis de leurs fonctions au Sud

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a démis ce samedi de leurs fonctions, le chef de canton de Goï Godoum, Tomba Dadina Zoutené, ainsi que le sous-préfet Badaoussa Kiori.Ces mesures visant deux responsables font suite aux violences qui ont opposé les communautés Moundang et Mousseye, le 24 mai dernier dans la sous-préfecture de Torok, chef-lieu du département du Mayo-Dallah, province du Mayo-Kebbi ouest.Le ministre Mahamat Abali Salah a rencontré samedi dernier les responsables provinciaux et sécuritaires à Pala."Je ne veux plus entendre parler de conflits ici. Votre rôle est de faire sentir à la population la présence de l'autorité de l'Etat", a-t-il déclaré au cours de la rencontre.Les forces de défense et de sécurité ont arrêté 28 personnes impliquées dans les affrontements intercommunautaires. Les individus ont été embarqués menottés, samedi dernier, dans un avion militaire en direction de la prison de haute sécurité Koro Toro, située au nord du pays.