TCHAD

Tchad : un « clandoman » accusé d’enlèvement et de viol d’une mineure


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 9 Octobre 2025



Un conducteur de moto-taxi, communément appelé « clandoman », est tombé sous le charme d’une jeune fille rencontrée vers 2 heures du matin sur la Place de la Nation.

Quelques jours plus tard, son rêve a tourné au cauchemar : il a été arrêté et poursuivi pour enlèvement et viol sur une mineure de 15 ans. Présenté au tribunal en compagnie d’autres détenus, l’accusé a plaidé sa version des faits. Il affirme que la relation était consentie et qu’il ignorait l’âge réel de la jeune fille.

À la barre, l’oncle de la victime a déclaré que sa nièce, récemment arrivée d’Abéché et ne connaissant pas N’Djamena, avait été enlevée et mise en situation de vulnérabilité. Il a demandé que justice soit rendue et que l’accusé répare le préjudice subi. Toutefois, interrogé par les juges, l’oncle n’a pas pu fournir de certificat médical attestant de violences sexuelles.

Seul un carnet de santé a été présenté, mentionnant que la jeune fille était séropositive. Faute de preuves médicales immédiates, la Cour a décidé de suspendre l’audience afin de permettre à l’accusation de présenter des éléments probants lors de la prochaine session.


