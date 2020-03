TCHAD Tchad : un comité de négociations créé pour le futur aéroport de Djarmaya

Le comité est supervisé par le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, selon un arrêté qu'il a signé le 20 février 2020.



Le comité est chargé de la préparation, de l'organisation, de la synthèse et du suivi des négociations du projet de construction de l'aéroport international de Djarmaya.



Il s'assure également de l'exécution diligente des activités de la cellule technique d'appui dans le cadre dudit projet.



Le comité de négociations est présidé par le ministre de l'Economie et de la Planification du développement. Le 1er vice-président est le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, tandis que le 2ème vice-président est le ministre des Infrastructures et des Transports.



Le rapporteur du comité est le conseiller technique aux infrastructures et aux transports du Président de la République.



Le comité a pour membres le directeur de cabinet civil adjoint du Président de la République, le ministre des Finances et du Budget, le conseiller aux affaires économiques et financières du Président de la République. Il dispose d'une cellule technique d'appui.



Le comité de la cellule technique d'appui peut faire appel à toute personne ressource susceptible de les aider dans l'accomplissement de leur mission.



Le président demande la relance du projet



En septembre 2019, le président de la République a donné des instructions pour la relance du projet de construction mais a demandé un redimensionnement.



L'aéroport sera construit dans une zone industrielle et sera relié à la capitale grâce à une autoroute.



