Tchad : un comité de veille créé à Bébédjia pour la gestion des risques climatiques

Le comité est composé de 5 membres, présidé par Olivier Bondo, et le maire de la ville de Bébédjia, Maina Norbert Doumsengar, occupe le poste de président d'honneur.



La cérémonie a réuni des représentants des 25 quartiers de la commune. Après la définition des critères de candidature et du mode de scrutin, supervisés par un présidium pour garantir la transparence, les candidatures ont été reçues pour chaque poste. Dans un souci de transparence, le vote s'est déroulé publiquement et par suffrage direct.



"Je ne vous promets rien, mais c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon", a déclaré le président Olivier Bondo, très confiant lors de ses impressions.