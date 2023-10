Tchad : un comité technique mis en place pour appuyer le programme DDR

Au Tchad, un comité technique a été mis en place pour appuyer le programme DDR. Le ministre en charge des armées, le général Daoud Yaya Brahim, a signé le 24 septembre 2023 une décision portant nomination des membres du comité technique de la commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion.



Il faut rappeler que l’Union de forces de la résistance (UFR) de Timan Erdimi, l’un des principaux mouvements signataires en août 2022 de l’accord de paix de Doha est monté au créneau en aout dernier pour dénoncer l'absence de toute avancée dans la mise en œuvre de la composante militaire de l'accord, basée sur la mise en place d’un programme DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion).



Le général Daoud Yaya Brahim, ministre en charge des armées, avait pris la parole le 13 mars 2023 lors de l’adoption de la loi portant ratification de l'ordonnance N°002/PT/2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité.



Le ministre avait profité de cette occasion pour répondre aux préoccupations des conseillers nationaux concernant le programme de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (DDR) prévu dans l’accord de paix de Doha.



Le général Daoud Yaya Brahim avait indiqué que des cantonnements ont été choisis pour accueillir plus de 20 000 hommes devant rentrer au pays. Des experts avaient été invités pour aider à la mise en œuvre du programme DDR et des partenaires ont été sollicités, mais n’ont pas encore répondu. Les cantonnements sélectionnés sont Zigueï, Pazangué, Tissi et Baga Sola.