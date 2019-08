Tchad : un commandant se déguise en client pour arrêter des braconniers

La garde forestière et faunique a annoncé l'arrestation de six braconniers et de leurs complices. Ils ont été présentés lundi au procureur de la République Youssouf Tom et au ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine.



D'après le ministère de l'Environnement, le 6 août dernier, des braconniers ont fait irruption dans la Réserve de Faune de Binder-Léré, située dans la Province de Mayo-Kebbi Ouest, abattant des éléphants. Alertée, la garde forestière et faunique s'est mise à la recherche des braconniers et a pu les rattraper dans la zone aurifère de Hadjar Marfaïn, vers la ville de Pala.



Le commandant de la garde forestière et faunique, Hamit Hissein Itno et ses hommes se sont déguisés en client à la recherche d'ivoire afin atteindre leur objectif. Ils ont mis la main sur les assaillants et ont saisis 25 défenses d'éléphants, ainsi que deux armes à feu.



D'après les premiers interrogatoires, les détenus ont indiqué qu'ils fonctionnent en réseau, de l'abattage au circuit de vente d'ivoire. L'ivoire est vendu à 35.000 Francs CFA par kg.