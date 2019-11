Tchad : un concours de dictée et de lecture entre lycéens à Ati

L'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Batha, en collaboration avec le Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) ont organisé samedi un concours de dictée et de lecture entre les élèves et lycées de la ville d'Ati. L'évènement a été présidé par le préfet du département de Batha Ouest et le maire de la commune d'Ati.



Pour le président du comité d'organisation, l'écrivain Abakar Djoufoune, le but principal de ce concours est de susciter le courage dans le coeur des enfants. "Ceci est un geste patriotique très simple qui produit des retombées louables", a-t-il souligné.



Le préfet Fatimé Boukar Kosseï a affirmé que l'éducation des jeunes est aujourd'hui au centre des préoccupations du gouvernement. Elle a remercié l'écrivain Abakar Djoufoune qui s'est engagé moralement pour la réussite de cette journée.



"L'éducation est un ingrédient essentiel de l'innovation et non une fête de réussite financière pour les jeunes. Elle est une condition nécessaire pour le développement de notre société. Un concours, c'est cultiver la confiance en soi. Le travail que vous avez accompli durant cette compétition doit vous permettre de vous sentir à l'aise par le résultat donné par les membres du jury", a estimé le préfet.



L'évènement a pris fin avec la remise de cadeaux aux meilleurs élèves.