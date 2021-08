Tchad : un conflit intercommunautaire sanglant au Hadjer Lamis

Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées dans un violent conflit intercommunautaire survenu samedi au village Haradjah, dans le canton Moyto situé dans le département de Ngoura, province du Hadjer Lamis, selon les autorités. Le théâtre des affrontements est situé à une quinzaine de kilomètres au Nord-Est de la ville de Bokoro.



Le bilan des affrontements pourrait être largement supérieur, d'après des sources locales.



Le conflit est lié à un différend autour d'un terrain agricole. Des belligérants ont fait usage d'armes de guerre dans les affrontements qui ont duré plusieurs heures.



Des forces de sécurité ont été dépêchées en nombre depuis N'Djamena pour sécuriser la zone et veiller à la sécurité de la population, tandis qu'une délégation ministérielle est arrivée dimanche dans la zone.



Plusieurs personnes présentées comme des instigateurs et des complices des violences ont été arrêtées.