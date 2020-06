Tchad : un cultivateur poignardé par un voleur de bétail dans la Tandjilé Ouest

Fait divers. Tandjilé Ouest - Un voleur de bétail qui s'est retrouvé coincé lors d'une poursuite, a poignardé sa victime, ce mercredi à Boudo et Dissoua, dans un champs situé dans le canton Lélé, dans la sous-préfecture de Bologo.



La victime, Moussa Frederick, a été conduite à l'hôpital de Kélo tandis que le présumé voleur se trouve à la brigade territoriale.



Ce jeune cultivateur de 35 ans poursuivait le voleur de bétail lorsqu'il a reçu un coup de couteau. Il reçoit actuellement des soins à l'hôpital.



Selon Waziri Manipa, parent du jeune poignardé, "le voleur a été incarcéré à la brigade territoriale de Kélo et une plainte a été déposée contre lui pour que justice soit rendue."



Le phénomène de vols de bétail prend de l'ampleur dans le département de la Tandjilé Ouest. Les autorités départementales, en l'occurence le préfet Doud Souleyman Ousman, lors de ses rencontres avec les chefs traditionnels, n'a pas manqué de mettre en garde contre le vol de bétail. Il a également dénoncé les comportements qui mettent à mal la cohabitation pacifique et le bon vivre ensemble entre les communautés.



L'objectif est que le département sorte de la saison sans aucun conflit meurtrier.