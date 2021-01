Tchad : un déséquilibré mental met le feu à 18 cases dans un village

Plusieurs habitants du village Margalao (Mbokbi) dans le canton Pala-Erde ont été victimes d'un incendie provoqué ce samedi 2 janvier. Un jeune homme la trentaine d'années ayant présenté une dépression mentale a mis le feu à 18 cases appartement à huit ménages entre 0h et 01h du matin, pendant que tout le village dormait.



Le bilan du drame fait état de plus de 100 sacs de céréales (produits de récoltes), une somme d'argent de plus de 70.000 Francs CFA, des dizaines de volailles, des téléphones portables, des documents de tout genre, des habillements et autres biens qui sont partis en fumée sous le regard impuissant des villageois car la zone manque d'eau.



Pour l'instant, au moins 44 personnes sont sans abris et sans nourriture alors que c'est la période de fraicheur. Les plus vulnérables sont cinqs femmes allaitantes.



Le préfet de Mayo Dallah, Kelo Agnim, et quelques autorités de la place se sont rendus sur les lieux du drame. Ils ont compati avec les victimes tout en lançant un SOS aux bonnes volontés afin d'apporter leurs appuis à ces habitants du village Margalao qui ont tout perdu suite à l'incendie.



L'auteur de l'incendie, qui est un déséquilibré mental, a pu être maîtrisé puis isolé avec une chaine chez son père dans le village Margalao.