Tchad : un enfant de 14 ans meurt noyé au fleuve en se lavant, il a vécu 5 ans à la rue

Le gouvernement appelé à faire plus d'efforts pour protéger les enfants



Le Centre Dakouna Espoir rappelle au gouvernement "son obligation de protéger tous les enfants sans distinction contre la violence, les mauvais traitements et le manque de soins et d’attention de la part de toutes les personnes qui s’occupent d’eux, conformément à l’article 19 de la Convention Relative des Droits de l’Enfant."



"L’État doit aussi mettre des moyens à la disposition des organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des enfants, surtout en cette situation de pandémie de Covid19 afin de soustraire les enfants des rues et les réintégrer dans la société à travers des actions concrètes de défense et de protection des droits de l’enfant", préconise Aleva Ndavogo Jude, l'un des fondateurs de Dakouna Espoir.