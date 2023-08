Tchad : un engagement en faveur des droits des enfants et de la communauté à Bol

Il est devenu essentiel de nos jours de renforcer les compétences des partenaires provenant de divers ministères et organisations non gouvernementales. L'objectif est d'améliorer les interventions afin d'assurer un engagement solide, favorisant ainsi la résilience des enfants, des femmes, des leaders et des communautés. Cette démarche vise à rendre effectif le développement et la réalisation des droits des enfants.



Durant trois jours, les participants se pencheront sur des problématiques telles que le faible engagement communautaire, l'utilisation limitée des données probantes ainsi que les défis sociaux, dans le but de trouver des solutions.



Au nom du chef du bureau UNICEF à Bol, Thibo Fourier a souligné l'importance cruciale de cet atelier pour leur organisation. Il permet de créer une dynamique autour des interventions dans les domaines de la santé, de l'éducation, et surtout de la protection de l'enfance.



Kadidja Douguia, directrice de la Communication et du Développement au ministère en charge de la Planification, a mis en avant l'objectif du ministère à travers cet événement. Les valeurs liées à la vaccination, l'allaitement maternel, ainsi que les conditions de protection et de développement des enfants en situation précaire dans les principaux secteurs sont au cœur des discussions.



Le représentant du gouverneur, Mamdi Mahamat Bechir Mahamat, préfet du département, a souligné que le bien-être de la population est une priorité. Au nom des autorités provinciales, il a exprimé sa gratitude envers le système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF, pour le financement de cet atelier visant à renforcer les capacités des partenaires de mise en œuvre.