Tchad : un engagement pour une transition pacifique avec le projet EMI

Un atelier de formation du projet « Éducation aux Médias et à l'Information (EMI) pour des citoyens mieux formés et informés », considéré comme un élément clé pour une transition pacifique au Tchad, se déroule du 6 au 10 novembre 2023 à Mongo.



Cet atelier a réuni des professionnels des médias d'Abéché, et des pédagogues venus des provinces de Kanem, du Lac, du Ouaddaï et du Guera.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la province du Guera, Djerembeté Dingamyo, en présence de ses proches collaborateurs. Lors de son discours de bienvenue, Naygotimti Bambe a félicité les participants et a exposé les objectifs de la formation.



En ouvrant officiellement la cérémonie, le secrétaire général de la province du Guera, Djerembeté Dingamyo, a souligné l'importance cruciale de cette formation, en raison de sa thématique, et a encouragé les participants à faire preuve d'assiduité, pour mettre en pratique les connaissances acquises.