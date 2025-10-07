Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un enseignant vacataire menace de porter plainte contre des opérateurs de téléphonie


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 8 Octobre 2025



Quatre jours après la reprise des cours, un enseignant vacataire n'a toujours pas reçu d'appel des propriétaires d'établissement privés. Il est convaincu que c'est la détérioration du réseau téléphonique des dernières semaines qui en est la cause.

« Avec toute mon expérience, aucun lycée ne m'a appelé ? », s'est interrogé le chargé de cours de français qui se vante de totaliser 15 ans d'expérience éducative dans des établissements de renom.

« Le réseau de ces derniers jours, ce n’est pas la peine. Les établissements népotistes peuvent bien trouver un arrangement de te remplacer si ton téléphone ne passe, ceux qui sont sérieux insisteront », tente de le consoler, un collègue vacataire.

Le quarantenaire se demande comment les sociétés de téléphonie « ne font même pas semblant » d'améliorer leurs services, alors les députés récemment les ont dénoncées en plénière. « En tout cas, si jusqu'au 15 octobre il n'y a rien, je porterai plainte ».

Une saisine de la justice qui « n'aboutira à rien », lui conseille un autre qui lui demande simplement d'abandonner. « J'aurais essayé quand même », rétorque-t-il. En attendant d’essayer, le réseau des deux « géants » de la téléphonie est totalement défectueux, sans justification et sans excuses auprès de la clientèle.


