Tchad : un essai de Matkissam Gouverneur Faycal sur "l'acmé des convulsions démocratiques"

L'ouvrage est un essai de neuf chapitres et 208 pages, paru aux éditions Toumaï. Il comporte un paratexte et une préface signée par le directeur du CEFOD. La principale idée développée dans ce livre est la question du dialogue au Tchad, la transition qui est en cours avec ses défis de réconciliation des tchadiens et du dialogue national inclusif.



"Pourquoi nous nous attachons autant au dialogue ? Personne ne peut ignorer le dialogue dans la vie des hommes. Depuis notre accession à la souveraineté internationale, nous mourrons chaque jour faute d'entente, du dialogue et de compromis", affirme l'auteur.



L'ouvrage nous renseigne qu'on peut éviter de s'entretuer et de s'entredéchirer par la guerre. Le dialogue est le meilleur rempart contre les violences.



C'est un livre qui vient à point nommé. Il apporte une contribution au débat sur le dialogue et la réconciliation nationale et pourrait aussi maintenir actif les canaux de la concertation pour rétablir la confiance et la sérénité qui sont indispensables pour préserver la paix et la cohésion sociale .



L'ouvrage passe en revue l'essentiel des différentes assises nationales que le Tchad a connu ,tout en abordant le futur dialogue national inclusif prévu le 20 août prochain et la question de la réconciliation. L'auteur fait de nombreuses propositions utiles pour la réussite de processus en cours.