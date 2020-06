Tchad : un fœtus retrouvé sous un arbre à Massakory

C’était dans la journée du 08 juin 2020 que l’avorton a été jeté au quartier Bengassi. La scène s'est déroulée aux environs de 18 heures. Selon les témoignages du lieu de la scène, le fœtus est emballé dans un plastique avec son placenta et laissé sous un arbuste.



Un être sacré ne disparaît sans laisser de trace dit-on. C'est pourquoi quelqu'un est tombé dessus. Informé de la situation, la Mairie de Massakory et un médecin se sont rendus sur le lieu pour constater les faits. C’est seulement après constat que le fœtus a été conduit au cimetière par les agents de la Mairie, à 20 heures, pour l'inhumation.



Alwihda Info s'est rapproché de la Mairie pour d'amples informations. Interrogé sur la question, le 2 ème adjoint au maire de la ville de Massakory qui s’était rendu sur le lieu de la scène, M. Abdoulaye Abakar Douba, a fait savoir que le fait est réel et qu'il était sur place. Il suppose que le fœtus jeté probablement par une mère inconnue serait âgé d'environ 7 à 8 mois.



Par ailleurs, le maire Abdoulaye Abakar Douba a lancé un communiqué pour tenir informé les chefs de carré et quartier de la ville de Massakory afin de mener des enquêtes. Le maire entend récompenser la personne qui dénoncera la responsable afin qu'elle réponde de ses actes.



Interrogé sur le sujet, le médecin de garde de ce jour, Dr Bryade Nissala, affirme que l'enfant abandonné est de sexe féminin et conclut ensuite qu'il s'agit d'un avortement. Il appelle les autorités à mener de investigations afin de traduire l'auteur à la justice.