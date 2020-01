Tchad : un fonctionnaire assassiné à N'Djamena

Le président national du Parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad, Maître Bongoro Théophile, a annoncé mercredi le décès de Tapohol Sahal Haoussou Crios, coordonateur de la zone Sud-Ouest, survenu à N'Djamena suite à un assassinat par des individus non encore identifiés dans la nuit du 28 janvier 2020 à Gassi, non loin de son domicile.



Dr. Tapohol Sahal Haoussou Crios était également un fonctionnaire et enseignant.



"Une fois encore, un tchadien est tombé sous les balles de malfrats qui écument nos villes et campagnes. Souvent connus, ces individus sans foi ni loi, agissent au mépris des règles qui gouvernent nos vies en société face à un Etat qui s'illustre plus par toute sorte d'abus que d'assurer la sécurité de ses citoyens ainsi que de leurs biens", explique son parti.



Le PRET "se dit affecté par la disparition de ce cadre qui a fait montre de militantisme sans égal au bénéfice du parti."