Tchad : un forum digital pour aider le secteur privé dans la relance économique post-Covid

N'Djamena - Un forum digital sur la relance économique post Covid-19 a réuni mardi une centaine d'entreprises tchadiennes. L'évènement, axé sur le partage d'expérience, est organisé par le cabinet Senghor Consulting, en collaboration avec le club des dirigeants du Maroc, l'Agence nationale des investissements et exportations (ANIE) et la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat, des mines et de l'agriculture (CCIAMA).



"Le forum vient à point nommé pour concrétiser le volet de l'expertise parmi le six protocoles d'accord signés récemment avec le Maroc", explique Pr. Ibrahim Moussa Youssouf, président du cabinet Senghor Consulting.



Il ajoute que le secteur privé constitue le socle du développement du pays. Le Forum vise principalement l'échange d'expériences entre des entreprises marocaines.