Tchad : un grand pas vers la sécurisation des données et la déconcentration

Le Tchad a lancé mercredi le système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés géré par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), un projet qui a couté 16 milliards de Francs CFA.



15.000 enrôlements par jour



Le système vise à constituer un registre d'état civil, en collectant, sécurisant et protégeant des données biographiques et biométriques nécessaires à l'identification des individus vivants sur le territoire tchadien et ceux de la diaspora.



Il a une capacité de 15 000 enrôlements par jour dont 550 passeports et 5000 cartes d’identité nationale, a indiqué le directeur général de l’ANTS, Fooyahta Moundai.



« La solution permet d’émettre des titres hautement sécurisés sur la base des identités de confiance gérés par le système d’état civil et registre des populations : passeports biométriques, cartes d’identité nationale, cartes de résidents, permis de conduire et certificats d’immatriculation des véhicules. Le business plan du projet prévoit de fournir des passeports à 75 000 Francs CFA et la carte d'identité nationale à 5.000 F CFA. Les actes d'état civil eux, sont totalement gratuits », a-t-il expliqué.