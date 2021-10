Tchad : un heureux vainqueur au tournoi de brassage de football à N'Djamena

Du coup d'envoi du jeu par l'arbitre dès 16 heures, les deux équipes AS Bebeja et Cercle noir étaient en "discussion" dans la première partie de cette finale, sans rendu. Un jeu complètement neutre dans les 45 premières minutes malgré la présence et la vivacité.



5 minutes après le retour sur le terrain pour la seconde partie, une frappe totalement cadrée d'un joueur a permis à Cercle noir de prendre le dessus au compteur avec un but. À la 23ème minute, un attaquant d'AS Bebeja égalisé sur une occasion en or : défenseur écarté, absence de riposte et panique. Le jeu s'est poursuivi dans un climat tendu. La dominance de Cercle noir était perceptible mais AS Bebeja n'a pas baissé la garde jusqu'aux tirs aux buts.



TABLEAU DES TIRS AUX BUTS :

1er tir : Cercle noir (1)

2e tir : AS Bebeja (1)

3e tir : Cercle noir (0)

4e tir : AS bebeja (1)

5e tir : Cercle noir (1)

6e tir : AS bebeja (0)

7e tir : Cercle noir (1)

8e tir : AS Bebeja (1)

9er tir : Cercle noir (0)

10e tir : AS Bebeja (1)

Sifflet final du match.