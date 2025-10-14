Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un homme poursuivi pour avoir enceinté sa cousine en l’absence du mari


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 15 Octobre 2025



Tchad : un homme poursuivi pour avoir enceinté sa cousine en l’absence du mari
Les faits se seraient produits durant l’absence du mari, parti en voyage. Profitant de cette absence, le prévenu aurait entretenu des relations intimes avec la femme de ce dernier, qui n’est autre que sa cousine germaine, la fille de sa tante maternelle.

Les rencontres auraient eu lieu dans une auberge de la place et auraient conduit à une grossesse. Informé de la situation par sa mère, alors qu’il se trouvait encore en déplacement, le mari est rentré précipitamment afin de vérifier les faits. Sous pression, son épouse aurait finalement reconnu que son cousin était bien l’auteur de la grossesse.

La partie civile a alors décidé de porter plainte, entraînant la convocation du prévenu à la police judiciaire. Ce dernier, accompagné de son oncle paternel, aurait tenté de régler l’affaire à l’amiable.

Mais le mari, refusant tout arrangement, a choisi de saisir la justice. Lors de l’audience tenue le 8 octobre 2025, le prévenu a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec sa cousine, tout en niant être responsable de la grossesse.

Pour éclaircir les faits, le juge a ordonné la comparution de la mère du mari et de l’oncle du prévenu, afin qu’ils soient entendus et contribuent à la reconstitution des faits. L’audience a été renvoyée à la semaine prochaine, le temps de faire comparaître les deux parties, ainsi que leurs témoins.


