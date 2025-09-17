Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un homme poursuivi pour meurtre après avoir servi un verre d’alcool traditionnel


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 17 Septembre 2025



Un homme est poursuivi pour meurtre après avoir servi un verre d’alcool traditionnel, appelé Soukouday, à une victime décédée peu de temps après l’avoir consommé.

Les faits se seraient déroulés lors d’une retrouvaille entre amis dans un cabaret. Selon la partie civile, le prévenu aurait servi à la victime du Soukouday pur, sans y ajouter d’eau, alors que cette boisson est réputée extrêmement dangereuse dans cet état. La victime aurait succombé quelques instants seulement après l’ingestion.

D’après les explications, le propriétaire de la boisson était absent au moment des faits, ayant confié sa marchandise à un groupe de jeunes. C’est dans ces circonstances que le prévenu aurait servi le verre fatal. Les parents de la victime affirment avoir fait appel à un médecin pour constater le décès.

Celui-ci aurait conclu que la mort était due à la consommation de Soukouday pur. Toutefois, seule une expertise médicale approfondie pourra déterminer avec précision la cause réelle du décès. Lors de l’audience tenue le 16 septembre 2025 devant le tribunal de grande instance de N’Djamena, le prévenu a plaidé non coupable, rejetant toute accusation de meurtre. Le juge a décidé de renvoyer l’affaire à la semaine prochaine pour la poursuite de l’instruction.


Tchad : lancement de l'opération de vente subventionnée de denrées alimentaires à Mao

