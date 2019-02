Tchad : un incendie provoque d'importants dégâts à N'Djamena

Un incendie s'est déclaré dans une grande concession, il y a moins d'une heure au quartier Diguel N'Djari Boulama Tom, plus précisément au carré 13. L’incendie a provoqué d'importants dégâts matériels.



Cet incident s'est rapidement propagé sur quatre maisons abritant cette concession, avant d'être tardivement circonscrit par l'intervention des pompiers et du voisinage.



L’incendie serait parti d’une fuite de gaz butane, intervenue au moment d’une coupure d’électricité dans le secteur, ce qui a permis de limiter les dégâts, selon le constat fait par Alwihda Info.



Certains propriétaires des maisonnettes louées étaient aux abonnés absents lorsque l'incident s'est déclenché.



On dénombre des toits calcinés ainsi que d'autres biens matériels consumés par les flammes.



Une myriade de voisins utilisait des récipients contenant de l'eau pour contenir la propagation du feu à d'autres concessions.