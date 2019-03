Tchad : un incendie ravage tout un quartier à l'Est

Un violent incendie a ravagé la semaine dernière tout le quartier Madina, dans un village du département de Djourouf Al Ahmar, dans la province du Sila. L'incendie a été déclenché par des enfants qui jouaient avec des allumettes, selon les premiers éléments de l'enquête.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou s'est rendu sur les lieux de l'incendie pour compatir avec les victimes.



L'incendie s'est propagé rapidement et a causé de nombreux dégâts matériels. Plusieurs animaux ont également péri dans l'incendie.



Le préfet du département, Zakaria Bideya, précise que "des centaines de sacs de mil, de sorgho, de sésame et d'arachide sont partis en fumée. Plusieurs objets et accessoires d'usages domestiques tels que des ustensiles de cuisine et des motocyclettes sont calcinés. Les victimes ont passé plusieurs nuits sans abris et sans nourritures."



Le gouverneur du Ouaddaï a lancé un appel aux personnes de bonne volonté afin de prêter main forte à la population. "Je demande à toutes les personnes de bonne volonté, que ce soit les commerçants, les humanitaires, chefs de canton, les responsables, les ministères concernés et le ministère de l'Action sociale, d'intervenir urgemment pour sauver ces vulnérables qui étaient vraiment envahis par l'incendie", a déclaré Ramadan Erdebou.



Il a ensuite rencontré les habitants de la localité au cours d'une réunion. Le gouverneur a évoqué les questions de cohabitation pacifique, sécurité, scolarisation des enfants et santé.