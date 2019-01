Tchad : un ingénieur propose le "composting toilet" contre la défécation à l'air libre

Selon cet article paru sur le site d’Alwihda Info le 11 janvier dernier, environ 9 millions de personnes (68% de la population tchadienne semble-t-il) défèquent à l’air libre ! C’est incroyable ! C’est un danger ! Beaucoup optent pour la sensibilisation et la construction des toilettes classiques. En plus de cela, nous proposons comme solution durable le "composting toilet" :C’est une solution à moindre coût, non seulement pour mettre fin à la défection à l’air libre autour de N’Djaména, en zones rurales, mais aussi pour produire un fertilisant pour l’agriculture et éviter les risques de contamination des eaux souterraines. Nous avons mené des recherches et fabriqué un "composting toilet" entièrement en bois traité qui fonctionne plutôt très bien dans le pays où nous menons les recherches. Cela peut bien fonctionner au Tchad, pas besoin d’appeler un camion pour faire le vidange, le poof devient une richesse et une vraie protection de l’environnement !Les scientifiques tchadiens, prenons l’habitude de lire les problèmes de notre pays à travers des journaux et d’apporter des solutions au fur et à mesure, n’attendons pas les laboratoires et les financements mais plutôt mettons en place de petites entreprises qui offrent des services et solutions aux problèmes.Je suis disponible pour expliquer comment mettre en place, comment cela fonctionne et montrer tous les avantages de son utilisation.Ingénieur Génie civilMilan Italie / 9th international Forum on food and nutrition