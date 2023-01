Tchad : un inquiétant déficit de production céréalière

La production céréalière au Tchad a été décevante pour l'année 2022-2023, avec un total estimé à 2 880 646 tonnes et un déficit brut de 443 950 tonnes.



Afin de trouver des solutions à cette situation, le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, et le ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukein Kourayo Médard, se sont réunis ce 17 janvier à la Primature.



La réunion a été axée sur les préparatifs pour la campagne agricole 2023-2024, et sur des moyens d'améliorer la production céréalière.



Dans une récente interview à Alwihda Info, le ministre d'État Laoukein Kourayo Medard a annoncé qu'une famine guette le Tchad cette année.