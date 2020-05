Tchad : un jeune de 24 ans se suicide à Kélo

Tandjilé Ouest - Un jeune âgé de 24 ans s'est pendu dans la forêt, à côté de l'école de reboisement de Kélo. Il a été retrouvé jeudi 14 mai 2020. Sa dépouille mortelle a été déposée à la morgue de Kélo par la police nationale. Il s'agit de Mamoudou Ahmadou, venu de Fianga il y a de cela deux mois.



À la suite d'un malentendu avec sa famille, le défunt a décidé de quitter la maison pour aller se pendre dans la forêt.



Son grand frère Hamadou Ahmadou témoigne : "Lundi nuit, il est entré dans une chambre à une heure du matin pour prendre ses médicaments car il est sous traitement avant de dormir. Il y a quelques jeunes qui dormaient devant la chambre qui l'ont vu entrer et ont crié au voleur. Ma tante et moi sommes venus l'enfermer à l'intérieur. Il nous a répondu que ce n'est pas un voleur mais que c'est lui, Mamoudou Ahmadou."



"On a ouvert la porte de la chambre pour qu'il puisse sortir. Mardi matin il faisait la vaisselle. Je me suis approché de lui et je lui ai reproché certains de ses mauvais comportements, tout en lui faisant savoir de prendre ses médicaments tôt. Il est sorti sans rentrer à la maison", explique Hamadou.



"Après avoir constaté qu'il n'est pas rentré, je suis allé à sa recherche. Jusqu'à 21 heures, il n'était toujours pas rentré. J'ai demandé à un oncle, il m'a dit que mon frère n'est pas venu chez lui. Le lendemain matin, je suis allé à l'abattoir et les passants m'ont dit qu’il y a une personne qui est morte dans la forêt. J'ai senti que c'était mon frère. J'y suis allé, effectivement c'était lui", ajoute-t-il.



Le jeune homme s'est pendu à un arbre. Selon son frère, il avait déjà tenté de se suicider auparavant en ingurgitant des produits toxiques à Fianga. Il avait été soigné à l'hôpital de Kélo, avant d'être ramené à Béré pour d'autres soins médicaux. Le jeune était revenu à Kélo depuis environ deux mois.



Le surveillant général du district sanitaire de Kélo, Boussouabé Samuel, nous fait un bilan de l'autopsie : "Effectivement, jeudi matin à partir de 7h30, la police a amené un corps déposé à la morgue. Il s'agit d'un jeune Foufoulbé, d'environ 24 ans, nommé Ahmadou."



"Selon les informations qu'on a reçu par la police, le corps a été trouvé pendu à un arbre dans la forêt. On a fait des examens et le cou était tuméfié sous forme d'étranglement. Il est certainement mort à la suite d'une pendaison, selon les examens effectués sur le cadavre", précise Boussouabé Samuel.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance et le commissaire de police se sont rendus sur les lieux pour constater les faits, avant que la dépouille ne soit déposée à l'hôpital de district de Kélo.