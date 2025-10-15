Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un jeune homme de 19 ans poignarde un homme d'une trentaine d'années pour une cigarette


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 16 Octobre 2025



Tchad : un jeune homme de 19 ans poignarde un homme d'une trentaine d'années pour une cigarette
Un jeune homme de 19 ans a comparu devant le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena le 14 octobre 2025, accusé de tentative d'assassinat après avoir poignardé un homme qu'il venait de rencontrer, suite à une dispute portant sur une cigarette. Selon le témoignage de la victime, l'agression a eu lieu juste après qu'il ait acheté un paquet de cigarettes.

L'accusé, un jeune homme de 19 ans, s'est approché de lui, le suppliant de lui donner une cigarette, arguant qu'il était lui aussi fumeur.

La victime a accepté, lui demandant cependant de patienter quelques instants, le temps d'allumer sa propre cigarette. C'est cette courte attente qui aurait provoqué la fureur du jeune homme. Impatient, l'accusé a immédiatement administré un coup de poing à la victime.

Ne comprenant pas cette réaction, il aurait fait comprendre au jeune homme qu'étant aussi fumeur, il ne peut pas lui refuser la cigarette, soulignant la solidarité des fumeurs, et ensuite la victime a cru d'abord à une mauvaise blague. L'accusé a alors dégainé un couteau et a poignardé la partie civile au niveau de l'abdomen. Par chance, la victime a échappé à la mort.

Face au tribunal, l'accusé n'a pas nié les faits et a exprimé ses regrets. Questionnées par la cour, les deux parties ont affirmé qu'il n'existait aucun contentieux antérieur entre elles et qu'elles ne se connaissaient pas avant l'altercation. La victime a souligné que la famille du jeune homme a contribué à sa prise en charge pour les soins. Cette dernière aurait ensuite tenté de régler l'affaire à l'amiable afin d'obtenir la libération de leur enfant.

La famille aurait proposé une somme de 150 000 francs CFA à la victime pour qu'elle signe un document d'engagement. Bien qu'ayant donné son accord initial, la victime s'est ravisée après la remise d'un acompte de 50 000 francs CFA, le reste devant être payé ultérieurement. La partie civile a refusé cet arrangement, affirmant que « l'affaire étant à la justice, il faut que la justice fasse son travail. »

Deux avocats se sont portés volontaires pour défendre la victime. Le dossier a été renvoyé à une semaine pour permettre à la défense de prendre connaissance des pièces du dossier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/10/2025

Tchad : exode rural et explosion démographique à N’Djamena, quelles solutions pour loger les habitants ?

Tchad : exode rural et explosion démographique à N’Djamena, quelles solutions pour loger les habitants ?

Tchad : prévention des contentieux, l’État renforce la protection de ses intérêts publics Tchad : prévention des contentieux, l’État renforce la protection de ses intérêts publics 15/10/2025

Populaires

Rome : le Président Mahamat Idriss Déby et Giorgia Meloni renforcent la coopération bilatérale

15/10/2025

تواصل الحملة التوعوية حول التعايش السلمي فعالياتها بثانوية السلام في نجامينا

15/10/2025

​Tchad : à Abéché, la justice saisie dans le dossier des spoliations foncières

15/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter