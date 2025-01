Tchad : un jeune père de famille assassiné par des brigands dans le Logone Oriental

Le drame s’est produit dans la nuit du 10 janvier 2025, vers 19 heures, alors que Nadyo Thiérry se rendait à Bébeuem, un village voisin, en compagnie de deux de ses amis à bord d’une moto. Trois hommes, dont deux armés d’armes de guerre, ont ouvert le feu sur eux, tuant Nadyo Thiérry sur le coup. Les deux autres ont été gravement blessés.



Malgré sa blessure, l’un des amis a sauté de la moto pour rejoindre le village le plus proche et donner l’alerte. Le conducteur, quant à lui, a été laissé pour mort par les brigands, qui ont emporté la moto après l’avoir dépouillé.



Alertés par les cris et les coups de feu, les villageois se sont immédiatement lancés à la poursuite des malfaiteurs. Ils ont réussi à capturer l’un d’entre eux et l’ont neutralisé sur place avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les deux autres brigands ont réussi à s’échapper en direction de Moundou à bord de la moto volée.



Les deux rescapés ont été conduits à l’hôpital d’Andoum, où ils suivent actuellement des soins intensifs. Leur état reste préoccupant, mais ils bénéficient d’une prise en charge médicale adéquate.