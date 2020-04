Tchad : un leader religieux "enlevé par une dizaine de militaires" (CTDDH)

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) a informé samedi que le Cheikh Ahmat Ismael Bichara a été "enlevé le 23 avril 2020 à 18h dans la ville de Konou dans le moyen-Chari par une dizaine de militaires en armes."



Selon le secrétaire à l'information et à la communication de la CTDDH, Enock Mberbe, "parti rendre visite à sa mère et à une partie de sa famille résidant dans cette ville, ce leader religieux a été transporté vers un lieu inconnu, depuis ce jour sa famille n'a aucune nouvelle de lui."



La CTDDH estime que son arrestation est "arbitraire parce que les causes de celles-ci ne lui avaient jamais été notifiées."



La CTDDH "condamne cet enlèvement sauvage et exige sa libération immédiate de ce citoyen. Elle accuse par ailleurs le détachement militaire stationné à Korbol d'être l'auteur de ce forfait. Elle rendra le gouvernement responsable d'une éventuelle atteinte à son intégrité physique."