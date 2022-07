Les deux équipes sont au coude à coude dans le classement de la poule B avec 12 points chacun. Foullah Édifice FC et AS Santé d'Abéché s'affrontent ce 14 juillet dès 15h30 au stade de Diguel pour une "demi-finale". Le gagnant rejoindra Elect-Sport en finale du championnat national de football.



Considéré comme le match le plus attendu, il est décisif pour la suite du championnat.