Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un médecin comparaît pour le « vol » présumé d’un nouveau-né dans un hôpital


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 10 Octobre 2025



Tchad : un médecin comparaît pour le « vol » présumé d’un nouveau-né dans un hôpital
Le tribunal de grande instance de N'Djamena a examiné, mardi dernier, le cas d’un médecin accusé d’avoir soustrait un enfant à ses parents immédiatement après sa naissance.

L’affaire, qui soulève de nombreuses questions, a été renvoyée au 16 octobre prochain pour permettre la comparution de nouveaux témoins. L’audience a été marquée par le témoignage bouleversant du père de l’enfant. Selon lui, son épouse, arrivée à terme de sa grossesse, s’est rendue à l’hôpital pour accoucher.

C’est alors que le médecin lui a annoncé le décès de l’enfant, prétendument mort-né. Les parents se seraient vus remettre un corps pour l’inhumation. Une incohérence majeure a cependant attiré l’attention du juge : le certificat médical indiquait que l’enfant déclaré mort-né était âgé de cinq mois, ce qui contredit l’état de grossesse à terme de la mère.

Cette contradiction jette un doute sérieux sur la version des faits présentée par le personnel médical. Interrogée par le magistrat, la jeune mère a déclaré ne pas connaître l’identité de la personne ayant autorisé l’opération pratiquée par le médecin, ajoutant un flou supplémentaire sur le déroulement des événements.

Face à ces accusations, le médecin mis en cause a fermement défendu sa position. Il a affirmé avoir bien remis le corps de l’enfant mort-né aux parents, et a souligné que son équipe et lui avaient « accompli leur travail en sauvant la vie de la mère ».

Pour éclaircir ces contradictions, les juges d’instruction ont ordonné la comparution des personnes ayant autorisé l’opération, et qui ont enterré l'enfant. L’affaire, suivie avec attention, reprendra le 16 octobre, date à laquelle ces nouveaux éléments devraient être versés au dossier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/10/2025

Tchad : Engagement réaffirmé pour la santé mentale face aux urgences

Tchad : Engagement réaffirmé pour la santé mentale face aux urgences

Tchad : Réunion du MATUH pour faire face aux inondations à N’Djaména-Bilala Tchad : Réunion du MATUH pour faire face aux inondations à N’Djaména-Bilala 10/10/2025

Populaires

Tcha : 300 téléphones, 228 armes blanches et des drogues saisis à la prison de Klessoum

09/10/2025

Tchad : Rayskim EDM, le pionnier qui a donné une âme au rap-slam tchadien

09/10/2025

Présidentielle au Cameroun : des sessions de formation en France pour un scrutin apaisé et transparent

09/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 07/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? 06/10/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter