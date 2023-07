Tchad : un message d'espoir pour les réfugiés avec la visite de la SG adjointe de l'ONU

À l'occasion de la visite de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, un dîner a été organisé le 19 juillet 2023 en son honneur par le Premier ministre Saleh Kebzabo, dans la salle de banquet du ministère des Affaires étrangères, en présence des différents membres du gouvernement, peu avant son départ.



Dans son discours, le Premier ministre de la Transition, Saleh Kebzabo, a souligné que la présence de la secrétaire générale adjointe au Tchad avait une double portée.



D'une part, il s'agissait d'une mission d'inspection de la transition en cours, et d'autre part, c'était une réponse manifeste du gouvernement tchadien à la communauté internationale pour apporter son soutien aux déplacés et aux réfugiés qui ont fui la guerre au Soudan.



En effet, le Tchad fait face à de graves problèmes d'inondations et est sérieusement menacé cette année. Malgré le contexte sécuritaire et politique de sa visite, la secrétaire générale adjointe s'est rendue à Farchana et Adré, apportant ainsi un message d'espoir symbolisé par sa présence.



Le Premier ministre espère que cette visite auprès des réfugiés soudanais et tchadiens déclenchera une prise de conscience importante pour fournir une aide sans égale afin d'atténuer la souffrance quotidienne vécue par les populations.



Cette occasion permettra également d'aborder les questions fondamentales auxquelles le Tchad fait face durant cette période de transition, conclut-il.