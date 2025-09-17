Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un militaire jugé pour l’assassinat de son subordonné


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 17 Septembre 2025



Tchad : un militaire jugé pour l’assassinat de son subordonné
Un militaire a comparu devant le tribunal le 16 septembre 2025, accusé d’avoir égorgé son collègue à l’aide d’un couteau. Les faits font suite à une altercation avec ce dernier, son subordonné, au sein de leur unité dans une caserne de la capitale.

Selon l’enquête, les deux hommes se seraient ensuite retrouvés dans un lieu isolé, où le suspect aurait commis l’irréparable en assassinant son supérieur.

D’après le compte-rendu joint au dossier et accompagné de photographies, transmis par l’avocat de la victime, le procureur du tribunal a qualifié l’affaire d’« extrêmement grave», évoquant une préméditation de nature criminelle. Il a estimé que l’accusé méritait une lourde peine pour cet acte d’une rare violence.

Le procureur a requis une condamnation de 10 ans de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA. Le président du tribunal a annoncé que le verdict final serait rendu dans les prochains jours.


