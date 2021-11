Tchad : un militaire poignarde sa tante pour des briques et prend la fuite

La victime, Dana Gombo, est âgée de 35 ans et habite le quartier Farcha dans le commune du 1er arrondissement.



"Il venait depuis quelques semaines pour me demander des briques comme je suis en train de construire ma maison. J'ai refusé et il s'est énervé. Il a dit qu'il va me tuer. Il m'a menacé. Je lui ai dit de rester tranquille, au cas contraire j'informerai ses parents", explique Dana Gombo à Alwihda Info.



​Selon la victime, une dispute s'en est suivie avec sa grande soeur qui est la mère du militaire. Ce dernier a ensuite débarqué chez sa tante pour commettre son forfait.



​Dana Gombo réclame justice. Elle est hospitalisée à l'hôpital général de référence nationale tandis que l'auteur des faits est en fuite.