Tchad : un millier de soldats déployés au Mali dans les prochains jours

20 Décembre 2019





L'armée tchadienne va déployer dans les prochains jours près d'un millier de soldats au Mali, sous l'égide de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA). Le contingent est composé de soldats de l'armée de terre et de gendarmes.



En amont du déploiement, les soldats ont bénéficié d'une session de formation théorique et pratique de pré-déploiement au centre d'instruction militaire de la Loumia, conformément aux exigences des missions qui se déroulent dans le cadre des Nations Unies. La formation assurée par les armées américaine et française, a pris fin ce jeudi.



La formation a été menée par "des encadreurs pleins d'expérience et de détermination, du programme de formation et des initiatives aux opérations intégrantes de paix", a déclaré un officier tchadien.



Les militaires ont été invités à être "conscienscieusement prêts à accepter les contraintes particulières dans leurs vies publiques et privées afin de faire le travail et de poursuivre les idéaux de l'ONU, en tant que représentants de l'Organisation pour aider le Mali à sortir du traumatisme du conflit."



Un millier de soldats seront déployés à Tessalit, Aguelhok et Kidal, dans des zones du nord du territoire malien. Ils vont assurer la relève d'autres soldats tchadiens présents sur place.



Le général de brigade Youssouf Abderaman Meri, commandant de l'unité antiterroriste spéciale, a reçu les encouragements des formateurs américains, tandis que d'autres encadrants du centre d'instruction de la Loumia ont reçu des parchemins de reconnaissance.



Une formation sur le droit des enfants



700 éléments du 7ème contingent tchadien de la MINUSMA bénéficient depuis hier d'un atelier de formation sur la protection et les droits des enfants tout au long des conflits, au centre d'instruction militaire de la la Loumia.



La formation d'une semaine vise à assurer le respect des droits de l'enfant, que ce soit avant, pendant ou après une situation de conflit armé.



"La tenue de cet atelier témoigne de la volonté et de l'engagement du Gouvernement à faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille", a déclaré le général Mahamat Moussa Djibrine, conseiller chargé de mission au ministère délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.



Selon l'Unicef, cette formation sur les droits et la protection de l'enfant destinée au contingent en instance de déploiement au Mali "contribue à renforcer la protection des enfants et mitiger les risques d'abus et de violences en situation de conflit".



Une cellule de protection des droits de l'enfant sera mise en place au sein du contingent tchadien à l'issue de la formation.



Le Tchad n'a pas défini de cadre juridique pour ses troupes



L’ONU attend de tous les membres du personnel des missions de paix qu’ils se conforment aux normes de conduite les plus strictes et qu’ils se conduisent à tout moment de façon professionnelle et disciplinée (respecter les lois, les coutumes et pratiques locales ; traiter les habitants du pays hôte avec respect, courtoisie et considération ; être impartial, intègre et agir avec tact, etc).



L'ONU a élaboré une triple stratégie pour réprimer toutes les formes de conduite incorrecte, y compris l'exploitation et les atteintes sexuelles, par la prévention des conduites inappropriées, par l'application des normes de conduite de l'ONU et par des mesures de correction.



Cette stratégie est notamment mis en oeuvre par la formation : les questions liées à la déontologie et à la discipline sont une composante essentielle de la formation dispensée tant, avant le déploiement, qu'après la prise de fonctions. Ces programmes sont obligatoires pour tous les membres du personnel civil, policier et militaire.



Afin d'améliorer la transparence et la responsabilisation dans le traitement des cas d'inconduites, le département des opérations de paix de l'ONU a demandé à chaque pays fournisseur de contingents et/ou de police en tenue de définir le cadre juridique applicable à leurs personnels lorsque déployés dans une mission des Nations Unies. Le Tchad fait partie des pays qui n'ont pas défini de cadres juridiques concernant les troupes.





