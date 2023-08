Un conflit éleveurs-agriculteurs est en cours à Maimbaya, village situé à 5 km de la ville de Moissala. Le bilan est d'un mort. Le corps a été récupéré durant la nuit par les gendarmes et inhumé. Les forces militaires, les gendarmes et le sous-préfet de Moissala sont actuellement déployés sur le terrain, tandis que les femmes et les enfants du village se sont réfugiés à Moissala cette nuit.